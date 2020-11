Ουέσλι Μάθιους: «Όχι» στους Μπακς έχοντας το... δέλεαρ των Λέικερς (pic)

Από τη στιγμή που βγήκε στην επιφάνεια το ενδιαφέρον των Λος Άντζελες Λέικερς, ο 34χρονος γκαρντ/φόργουορντ ευελπιστεί να μετουσιωθεί και σε πράξη.

Αν μη τι άλλο ήταν ένας από τους λόγους που τον οδήγησαν στο opt-out από το συμβόλαιό του με τους Μπακς ενόψει της σεζόν 2020-21 το οποίο ανέρχονταν στα 2,69 εκατομμύρια δολάρια.

Για τον Ουέσλι Μάθιους έχουν ενδιαφερθεί και οι Μαϊάμι Χιτ, κάτι που σημαίνει ότι σίγουρα δεν πρόκειται να... μείνει από δουλειά στο ΝΒΑ. Φέτος αγωνίστηκε σε 67 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 7,4 πόντους, 2,5 ριμπάουντ κα 1,4 ασίστ.

Milwaukee’s Wesley Matthews will decline his $2.7M player option for the 2020-21 season and become a free agent, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 16, 2020