Στις 11/12 ξεκινούν τα φιλικά στο NBA (pic)

Οι ομάδες του ΝΒΑ συμφώνησαν με τους διοργανωτές για σεζόν 72 αγώνων η οποία θα ξεκινήσει στις 22 Δεκεμβρίου.

Από την πρώτη μέρα του Δεκέμβρη θα μπορούν να γυμνάζονται κανονικά και επίσημα οι ομάδες ενώ αγώνες προετοιμασίας θα μπορούν να δώσουν στο διάστημα μεταξύ 11 και 19 Δεκεμβρίου.

Το ΝΒΑ ενημέρωσε τις ομάδες πως θα επιτρέπεται να παίξουν 3 ή 4 φιλικά και οπωσδήποτε το ένα θα είναι στο γήπεδό τους.

Sources: The NBA is targeting Dec. 11-19 for 2020-21 preseason and teams have the option of requesting three or four games. Each team must host at least one home game.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 14, 2020