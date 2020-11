Οι Ουόριορς δίνουν Γκριν για να πάρουν τον Κέβιν Λοβ!

Ο Κέβιν Λοβ αποτελεί αξιόπιστη λύση. Και στο περιβάλλον των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς μπορεί να... ανθήσει ξανά! Οι μέρες του Λοβ στο Κλίβελαντ μοιάζουν μετρημένες. Παρά την ανανέωση του συμβολαίου του την περσινή σεζόν. Οι Ουόριορς έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με τους Καβαλίερς, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα ανταλλάγματα.

Για να συμβεί, ωστόσο, θα χρειαστεί να εμπλακεί και μία τρίτη ομάδα. Ο σκοπός είναι προφανής. Οι Ουόριορς θα πρέπει να δώσουν αλλού το συμβόλαιο του Γκριν, το οποίο έχει ισχύ για τέσσερα χρόνια (ο τελευταίος επιλογή του Γκριν) με κόστος σχεδόν 64.000.000 δολάρια . Αντίθετα, ο Λοβ «κουβαλάει» μία συμφωνία τριών ακόμη ετών, αξίας κάτι παραπάνω από 90.000.000 δολαρίων .

Scoop: Warriors and Cavs have held talks on a deal that sends Kevin Love to Golden State.

Draymond Green would be sent to a 3rd team, per league source. pic.twitter.com/L6zueO3YGg

— Ross (@LegionHoopsRoss) November 13, 2020