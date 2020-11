Οριστικό: Ζημιά ενός δις για το ΝΒΑ!

Το ΝΒΑ ενημέρωσε επίσημα τις 30 ομάδες ότι τα έσοδα από όλα όσα σχετίζονται με το μπασκετμπολ ανέρχεται στα 6.865.000.000 δολάρια! Το ποσό προκύπτει από τα έσοδα των εισιτηρίων (κανονικής περιόδου, playoffs, αγώνων επίδειξης), τα τηλεοπτικά δικαιώματα, διάφορα αντικείμενα που σχετίζονται με το ΝΒΑ (ρουχισμός), το 50% από τις σταθερές σημάνσεις των γηπέδων, 50% από την πώληση των σουιτών και 50% από την ονοματοδοσία σε κάθε γήπεδο.

Το ποσό είναι μειωμένο κατά ένα δισεκατομμύριο, σε σχέση με την περσινή χρονιά και πλέον φτάνει σε επίπεδα της σεζόν 2016-2017. Κάτι αναμενόμενο με την μειωμένη κανονική περίοδο και φυσικά την απουσία φιλάθλων από την τελική ευθεία του πρωταθλήματος.

