«Ακόμα καλύτερος σήμερα ο Κέβιν Ντουράντ!» (vid)

Ένα βίντεο στο twitter, έδωσε την αφορμή στον Αζάια Τόμας να αποκαλύψει πόσο δυνατός έχει επιστρέψει ο Κέβιν Ντουράντ. Ένα mixtape από το καλοκαίρι του lockout, όπου ο KD ήταν τρομερός, ήταν αρκετό για να σχολιάσει ο έμπειρος γκαρντ, που ψάχνει ομάδα.

Ο Τόμας σχολίασε το βίντεο και τόνισε ότι προπονήθηκε με τον άσο των Νετς και είναι σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει της νέας σεζόν. Ο Ντουράντ είναι εκτός αγώνων παραπάνω από έναν χρόνο και άπαντες ανυπομονούν να τον δουν στο παρκέ.

Haha crazy thing is he’s even BETTER now!!! Just hooped with him the other week OMG https://t.co/06eBfnde2w

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) November 11, 2020