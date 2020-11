Οι ομάδες του ΝΒΑ «ξενέρωσαν» με την μείωση του φόρου πολυτελείας που ευνοεί τους Ουόριορς!

Η σεζόν ξεκινάει 22 Δεκεμβρίου, η free agence στις 20 Νοεμβρίου και σταδιακά η λίγκα βγάζει όλες τις λεπτομέρειες για την επόμενη σεζόν, με σημαντικό ρόλο να παίζουν το salaru cap και ο φόρος πολυτελείας.

Μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις όλη η λίγκα έχει γυρίσει την προσοχή τους στους Ουόριορς, που φαίνεται να ευνοείται αισθητά και αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει στον ανταγωνισμό. Η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο ήταν σε δύσκολη θέση με τον φόρο και οι ελαφρύνσεις που θα γίνουν τους ευνοούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, γεγονός που κάνει τον ανταγωνισμό να μην χαίρεται ιδιαίτερα.

Συνολικά οι Ουόριορς φαίνεται πως... γλιτώνουν πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια, αλλά αν και τα φώτα έχουν πέσει πάνω τους, δεν θα είναι οι μόνοι. Οι ελαφρύνσεις στους φόρους κάνουν αρκετές ομάδες να πάρουν μια ανάσα, αλλά η ομάδα του Κερ είναι πανέτοιμη να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να επιστρέψει δυναμικά στους διεκδικητές του τίτλου.

Οι ελαφρύνσεις αυτές, στον φόρο πολυτελείας, θα έρθουν βασισμένες στο εισόδημα των ομάδων από το μπάσκετ (παιχνίδια, εισιτήρια) το οποίο θα έχει μειωθεί, κατά την διάρκεια της σεζόν.

This is possibly a significant victory for the Warriors and rival teams are already upset (again). https://t.co/lyNv3EJgGe

— Brian Windhorst (@WindhorstESPN) November 10, 202