«Ο ΛαΜέλο Μπολ θα είναι το Νο.1 του draft στους Τίμπεργουλβς...» (pic)

Πλησιάζουμε σιγά-σιγά στο draft του ΝΒΑ (18 Νοέμβρη) και υπάρχουν πολλά... διαμάντια που αναμένεται να κάνουν πάταγο.

Σύμφωνα με το draft express, αρκετά front office ομάδων του ΝΒΑ θεωρούν πως ο ΛαΜέλο Μπολ θα πάει στους Τίμπεργουλβς ως Νο.1 ή κάποια ομάδα θα κάνει trade για να τον πάρει.

Πάντως πριν λίγες μέρες δημοσιεύματα ανέφεραν πως δεν τα πηγαίνει καλά στις συνεντεύξεις και κατρακυλά στο draft. Αλλά όσο πλησιάζουμε στο draft τα πράγματα αλλάζουν για τον ταλαντούχο γκαρντ.

Multiple NBA front offices are “under the assumption” that LaMelo Ball is going No. 1 to the T-Wolves or a team trades up to take him, per @DraftExpress pic.twitter.com/iIXMXsDaKo

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 9, 2020