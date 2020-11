Θάντερ και Τζορτζ είχαν συμφωνία να γίνει ανταλλαγή, αν το ήθελε! (pic)

Ο Πολ Τζορτζ, την περασμένη σεζόν, πήρε την απόφαση να αφήσει την Οκλαχόμα και τους Θάντερ και να μετακομίσει στους Κλίπερς.

Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι η ομάδα είχε πει στον PG να υπογράψει ξανά μαζί της, αλλά αν θελήσει να φύγει, θα τον άφηνε, όπως τελικά και έγινε.

«Βασικά οι Θάντερ του είπαν, ΄Πολ υπέγραψε ξανά μαζί μας και αν νιώσεις ότι θες να φύγεις, έλα σε εμάς και θα βρούμε λύση».

OKC had an agreement with Paul George to trade him if it didn’t work out in OKC, per Brian Windhorst

"Basically the Thunder told him, 'Paul, re-sign with us & if you feel like you want to move on, come to us and we will work together with you to accommodate you.'"

(h/t RealGM) pic.twitter.com/RrKDrgppvo

— NBA Central (@TheNBACentral) November 8, 2020