Αρραβωνιάστηκε ο Πολ Τζορτζ! (pic)

Μπορεί αγωνιστικά η σεζόν να μην πήγε ιδανικά για τον Πολ Τζορτζ, αλλά είπε να ισοσταθμίσει τα πράγματα και να φτιάξει την προσωπική του ζωή.

Ο άσος των Κλίπερς, πήγε την κοπέλα του σε ένα ειδυλλιακό τοπίο και της έκανε πρόταση γάμου.

Η Ντανιέλα είπε το «ναι», δέχτηκε το δαχτυλίδι από τον αρραβωνιαστικό της και πλέον αναμένεται ο γάμος του ζευγαριού.

Paul George and his girlfriend Daniela are engaged

