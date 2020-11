Ο Ντελόντε Ουέστ παίζει ξανά μπάσκετ (vid)

Η εικόνα του άστεγου Ντελόντε Ουέστ είχε προκαλέσει σοκ! Πρώτα έπρεπε να σωθεί η ψυχή του και μετά το σώμα του. Ο ιδιοκτήτης των Ντάλας Μάβερικς, Μαρκ Κούμπαν ανέλαβε να τον σώσει. Οι πρώτες εικόνες από το κέντρο αποτοξίνωσης ήταν ενθαρρυντικές.

Αυτή που ήρθε πριν από λίγες ώρες, προσθέτει και ένα πλατύ χαμόγελο. Ο Ουέστ πάτησε και πάλι σε παρκέ, παίζοντας μπάσκετ.

