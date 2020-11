Ο Καντέρ αποκαλεί «ψυχοπαθή» τον Ερντογάν!

Ο Ενές Καντέρ θέλει να διατηρήσει τη στεντόρεια (διαδικτυακή) φωνή του. Στόχος του ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πρακτικές του.

Το τελευταίο μήνυμα του Τούρκου σέντερ των Μπόστον Σέλτικς αφορά τη φυλάκιση εκατοντάδων δημοσιογράφων στις τουρκικές φυλακές. «H δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα, ψυχοπαθή Ερντογάν», ήταν όσα έγραψε στα social media που διαθέτει.

Ο Καντέρ λογίζεται ως «περσόνα νον γκρατα» στην Τουρκία και ουσιαστικά είναι καταζητούμενος. Γι' αυτό το λόγο το διαβατήριό του έχει ακυρωθεί και ο ίδιος δεν τολμάει να ταξιδέψει εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών .

Journalism is NOT a crime

you physco @RTErdogan

— Enes Kanter (@EnesKanter) November 5, 2020