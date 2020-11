Ουόριορς: Ο Στεφ Κάρι αποκαλύπτει τη νέα «City» φανέλα (pics)

Αυτή η φανέλα θα φέρει αναμνήσεις. Γλυκές και πικρές. Σημασία θα έχουν όσες θα δημιουργήσουν οι νέοι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Ο Στεφ Κάρι ανέλαβε να παρουσιάσει τη νέα «City» φανέλα των Ουόριορς. Φόρος τιμής στην εποχή που έλαβε τον τίτλο «Πιστεύουμε» και αποτέλεσε τον προπομπό των τρεις φορές πρωταθλητών.

O σχεδιασμό της φανέλας είναι ίδιος με εκείνη που φόρεσαν ο Μπαρόν Ντέιβις, του Μόντα Έλις και του Στίβεν Τζάκσον.

Oakland is and will always be a part of our team’s identity.

“Oakland Forever," presented by @Rakuten, is a nod to the We Believe era and its turning point in Oakland’s basketball history.

To honor the Town, we partnered with Nike to put a spin on these classic uniforms. pic.twitter.com/d7nUAJLbzM

