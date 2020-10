ΝΒΑ: Σαν σήμερα το μυθικό ρεκόρ του Τόμπσον με τα 14 τρίποντα! (vid)

Στις 29 Οκτωβρίου 2018 ο Κλέι Τόμπσον έδωσε μια παράσταση άνευ προηγουμένου πίσω από τη γραμμή των 7μ.25.

Κόντρα στους Μπουλς μέτρησε 52 πόντους με 14/24 τρίποντα στα 26 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, κάνοντας ρεκόρ στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο.

ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΓΩΝΑ

14: Κλέι Τόμπσον vs Μπουλς, 2018

13: Στεφ Κάρι vs Πέλικανς, 2016

12: Στεφ Κάρι vs Θάντερ, 2016

12: Κόμπι Μπράιαντ vs Σόνικς, 2003

12: Ντόνιελ Μάρσαλ vs Σίξερς, 2005