Όταν η Οκλαχόμα έστελνε τον Χάρντεν στο Χιούστον! (vid)

Κύλησαν κιόλας οκτώ χρόνια. Η στιγμή ήταν περίεργη. Η Οκλαχόμα αποφάσισε να προχωρήσει στην ανταλλαγή του Τζέιμς Χάρντεν στους Χιούστον Ρόκετς, αφού δεν είχε το απαραίτητο salary cap για να τον κρατήσει, μαζί με τους Ντουράντ και Ουέστμπρουκ, στην ομάδα.

Τότε ακούστηκε εκείνο το «τι θα γινόταν αν;». Αν ο Τζέιμς Χάρντεν έμενε στην Οκλαχόμα, θα μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα; Το είχε χάσει στις λεπτομέρειες. Στους τελικούς του 2012, απέναντι στον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τους Μαϊάμι Χιτ. Και μετά το... καλούπι, έσπασε για πάντα.

Ο Χάρντεν αποχώρησε για άλλα μέρη, κάτι που σταδιακά έκαναν τόσο ο Κέβιν Ντουράντ (Γκόλντεν Στέιτ), όσο και ο Ράσελ Ουέστμπρουκ (επίσης στο Χιούστον για να βρεθεί ξανά με τον Χάρντεν).

Για να γίνει η ανταλλαγή, χρειάστηκε να αλλάξουν φανέλα αρκετοί παίκτες. Οι Θάντερ έλαβαν τους Κέβιν Μάρτιν, Τζέρεμι Λαμπ και μελλοντικά πικς, τα οποία... εξαργυρώθηκαν με την απόκτηση των Στίβεν Άνταμς, Άλεξ Αμπρίνες και Μιτς ΜακΓκάρι.

Πάντως, αυτή τη στιγμή, ο Τζέιμς Χάρντεν είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος σούτινγκ γκαρντ στο ΝΒΑ, με συμβόλαιο 38.2 εκατομμυρίων δολαρίων!

8 YEARS AGO TODAY

OKC Thunder shocked the sports world by trading James Harden to the Houston Rockets.

OKC received Kevin Martin, Jeremy Lamb & future draft picks (Steven Adams, Alex Abrines, Mitch McGary). pic.twitter.com/1ImtT3cz9e

— Ballislife.com (@Ballislife) October 27, 2020