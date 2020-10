Virtual θα είναι το φετινό draft του NBA

Τα πάντα αλλάζουν, εξαιτίας του κορονοϊού! Ακόμη και το Draft του ΝΒΑ, το οποίο θα διεξαχθεί στις 18 Νοεμβρίου. Η λίγκα ανακοίνωσε πως η φετινή διαδικασία θα γίνει virtual από τα στούντιο του ESPN στο Κονέκτικατ. Ο κομισάριος, Άνταμ Σίλβερ και ο αναπληρωτής κομισάριος Μαρκ Τέιτουμ θα παρουσιάσουν το draft, με τους παίκτες που επιλέγονται, να εμφανίζονται ψηφιακά.

Την ίδια διαδικασία ακολούθησαν φέτος και οι άλλες αθλητικές λίγκες στις ΗΠΑ, το NFL, η MLB και το NHL.

Την 1η επιλογή έχουν οι Μινεσότα Τίμπεργουλφς, τη 2η οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και την 3η οι Σάρλοτ Χόρνετς.

ESPN's Bristol, Conn. studios will host the virtual 2020 @NBADraft presented by State Farm

Wednesday, November 18 at 7 p.m. ET @NBA Commissioner Adam Silver & Deputy Commissioner Mark Tatum will announce selections live in studio

More: https://t.co/peUPXj4Dlp | @ESPNNBA pic.twitter.com/wNfryBtdQv

— ESPN PR (@ESPNPR) October 22, 2020