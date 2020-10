Αντετοκούνμπο: Έχει 97 rating στο ΝΒΑ2Κ21, μόνο ο ΛεΜπρόν τον ξεπερνά! (pics)

Αποκαλύφθηκε και το rating του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο NBA2K21.

O Greek Freak έχει 97 rating στο video game και βρίσκεται στην 2η θέση πίσω από τον πρωταθλητή και MVP των τελικών, ΛεΜπρόν Τζέιμς που βρίσκεται στο 98. Πέρυσι τον ειχαν στο 97.

O ηγέτης των Μπακς ήταν στο 60 overall στο ΝΒΑ2Κ14 και πλέον είναι στο +37!

Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι στο 94, ο Άντονι Ντέιβις είναι ψηλά στο 96, ο Μάρεϊ έχει 87 και ο Μπάτλερ στο 93.

Γνωστά έγιναν και τα ratings των ηγετών των Τζαζ, με τον Μίτσελ να έχει 88 και τον Γκομπέρ 87.

Two-time MVP Giannis is a 97 OVR

Luka is a 94 OVR headed into Next Gen #2KRatings pic.twitter.com/ZldM7Vm5oW

— NBA 2K21 (@NBA2K) October 22, 2020