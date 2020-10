Τσιτσιπάς σε Αντετοκούνμπο: «Πάντα μιλάς τόσο πολύ στην προπόνηση»; (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δημοσίευσε ένα βίντεο από παλαιότερη προπόνηση με τα «Ελάφια», στην οποία είναι ιδιαίτερα ανεβασμένος, το χαίρεται με τη ψυχή του και παράλληλα εξήγησε πως η προπόνηση με τους συμπαίκτες του δεν είναι ποτέ βαρετή.

Από την πλευρά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος κάνει πολύ παρέα με τον Αντετοκούνμπο, δεν έχασε την ευκαιρία για να τον πειράξει. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ανέβασε το βίντεο του Greek Freak κι έγραψε: «Πάντα μιλάς τόσο πολύ στην προπόνηση»;

Do you always talk this much at practice? https://t.co/zEZeJ6PeXB

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) October 22, 2020