Μιλγουόκι Μπακς: Στην 3η θέση των power rankings ενόψει της νέας σεζόν (pic)

Το ESPN δημοσίευσε μια λίστα με τα «Way-too-early NBA Power Rankings» όπου κυριαρχούν οι πρωταθλητές Λέικερς του Λεμπρόν Τζέιμς.

Στην δεύτερη θέση βρίσκονται οι Λος Άντζελες Κλίπερς, ενώ οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι στην 3η θέση, πάνω από τους Νάγκετς, τους Μάβερικς, τους Ουόριορς, τους Σέλτικς, τους Σίξερς τους... φιναλίστ Χιτ που είναι μόλις στην 9η θέση και τους Νετς.

A look at our way-too-early NBA Power Rankings

For all 30 teams https://t.co/d0b1Kq2Jz1 pic.twitter.com/D0tCPDhRHE

