Ο Τόμας παρουσίασε 6 λόγους για τους οποίους δεν είναι GOAT ο Τζόρνταν (pics)

Ο Αζάια Τόμας, ο οποίος δεν είχε και τις καλύτερες σχέσεις με τον Μάικλ Τζόρνταν, πριν από μερικές ημέρες είχε επιλέξει ως GOAT τον ΛεΜπρον Τζέιμς και τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ. Ο Τόμας θέλησε να το πάει ένα βήμα παρακάτω και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν έχει στην κορυφή, εκείνον που έχουν όλοι, τον MJ.

«1. Ήταν loser χωρίς τον Πίπεν

2. Ποτέ δεν κέρδισε τον Λάρι Μπερντ

3. Δεν μπόρεσε ποτέ να κερδίσει μια σούπερ team.

4. Η Ανατολή ήταν χάλια

5. Όλοι κέρδισαν πρωτάθλημα όσο έπαιζε.

Κάνουμε όλοι ότι η καριέρα του Τζόρνταν ήταν 6 χρόνια».

