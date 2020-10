Αζάια Τόμας: «Ο ΛεΜπρον είναι είναι ο καλύτερος και ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης» (pic)

Η συζήτηση για το Νο.1 του παγκοσμίου μπάσκετ είναι πάντα επίκαιρη και όποιος παίρνει θέση είναι λογικό να σχολιάζεται. Ο Αζάια Τόμας, ο θρύλος του ΝΒΑ, πήρε θέση και επέλεξε τον ΛεΜπρον Τζέιμς ως τον καλύτερο όλων των εποχών. Στο ερώτημα ΛεΜπρον ή Τζόρνταν κατέληξε στον «Βασιλιά» και ανοίγει και πάλι η μεγάλη κουβέντα.

«Είναι ο καλύτερος και ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης που έχω δει στην ζωή μου, ο ΛεΜπρον Τζέιμς, εντός και εκτός παρκέ. Πέρασε το τεστ όσων έχω δει και οι αριθμοί επιβεβαιώνουν όσα έχουν δει τα μάτια μου σε κάθε στατιστική κατηγορία. Είναι ο GOAT»

The best and most “complete” player I have seen in my lifetime is @KingJames on and off the floor. He passed the eye test and the numbers confirm what my eyes have seen in every statistical category. #Goat let it be known! pic.twitter.com/wb2iuLoQ4M

