Οι νέες φανέλες των Τορόντο Ράπτορς είναι... φωτιά! (vid & pics)

Οι νέοι Τορόντο Ράπτορς θα έχουν κάτι από τα παλιά.

Η ανάδειξη των Λος Άντζελες Λέικερς στους νέους πρωταθλητές, σημαίνει πως οι Ράπτορς απώλεσαν το δικαίωμα να αποκαλούνται κάτοχοι του τίτλου.

Αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορούν να δοκιμάσουν για ένα νέο θρίαμβο. Οι φανέλες για την επόμενη αγωνιστική σεζόν είναι εμπνευσμένες από τον άθλο του 2019.

Με τις δύο βασικές φανέλες να είναι... αντίγραφα της φανέλας των πρωταθλητών. Μάλιστα, με μία απ' αυτές κατέκτησαν τον τίτλο στο 6ο παιχνίδι των τελικών κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Which North are you? #WeTheNorth pic.twitter.com/xmATeh0AaD

— Toronto Raptors (@Raptors) October 15, 2020