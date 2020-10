Έδειραν άνδρα που έβρισε τον Κόμπι μέσα στο Λος Άντζελες (vid)

Ο Κόμπι είναι ένας θρύλος για το Λος Άντζελες και ο θάνατος του αποτελεί μια... πληγή που αιμορραγεί για όσους μεγάλωσαν με την εικόνα του. Είναι γνωστό πως άπαντες τον έχουν σαν Θεό και το προσβάλλει κάποιος την μνήμη του στο Λος Άντζελες είναι κάτι που δεν έχει λογική.

Οπότε, μάλλον αυτός ο άνδρας στερείτε λογικής ή απλά ήθελε να προκαλέσει και βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση.

Ο νεαρός έβρισε τον Κόμπι στην μέση του δρόμου και ένας πλήθος ανθρώπων μαζεύτηκε γύρω του και τον χτυπούσε δίχως έλεος.

Dude said “Fuck Kobe” during a Lakers celebration... Never disrespect the GOAT in LA unless you want to get ya ass beat pic.twitter.com/LyB08qCp5P

— Lakeshow (@CountOn24) October 13, 2020