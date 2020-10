ΛεΜπρόν Τζέιμς: Μυθικό ρεκόρ στους τελικούς (vids)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στρογγυλοκάθισε στον θρόνο του. Αγκαλιά με τα... λάφυρα του.

Και κάμποσα ρεκόρ, τα οποία θα διογκώσουν ακόμη περισσότερο το μύθο του.

Η ολοκλήρωση των φετινών τελικών, όπου οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν των Μαϊάμι Χιτ με 4-2, έφεραν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς σε μία γνωστή κατάσταση.

Ξεχάστε το δακτυλίδι. Αυτό είναι η κορυφή του Τζέιμς. Η στατιστική ματιά αναφέρει πως ο ΛεΜπρόν οδήγησε την ομάδα σε πόντους, ριμπάουντ και ασίστ για 7η φορά σε τελικούς (μέτρησε 29.8 πόντοι, 11.8 ριμπάουντ και 8.5 ασίστ)!

Το έχει κάνει σερί από το 2012 μέχρι το 2017 και φυσικά φέτος!

Ποιοι είναι οι προηγούμενοι που το έχουν κάνει; Ο Μάτζικ Τζόνσον, ο Τιμ Ντάνκαν και ο Τζίμι Μπάτλερ (φέτος). Όλοι από μία φορά...

