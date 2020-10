ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Μαμά, δεν υπάρχει τίποτα να με σταματήσει»! (vid)

Ο Τζέιμς αποτελεί πλέον τον μοναδικό παίκτη στην ιστορία του ΝΒΑ που αναδεικνύεται MVP με τρεις διαφορετικές ομάδες (Χιτ, Καβαλίερς, Λέικερς), υπενθυμίζοντας την υπόσχεση που είχε δώσει στους οπαδούς των Καλιφορνέζων.

Ο «Βασιλιάς» τελείωσε το Game 6 με 28 πόντους, 14 ριμπάουντ, 10 ασίστ και στη συνέχεια έκανε FaceTime με τη μητέρα του, Γκλόρια: «Όλα όσα πέρασες, όλα όσα έχω δει ενώ μεγάλωσαν... Δεν υπάρχει τίποτα να με σταματήσει! Ελπίζω να συνεχίσω να σε κάνω υπερήφανη, μαμά»!

LeBron James FaceTimes his mother Gloria after winning his fourth title: “Everything that you had been through, everything that I had seen, there’s nothing that can stop me. I hope I continue to make you proud, Mom.” pic.twitter.com/4WfiDbwslW

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 12, 2020