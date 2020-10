Απειλητικά μηνύματα στην αρραβωνιαστικιά του Γκριν: «Είμαι ο εύκολος στόχος» (pic & vid)

Μπορεί να επιχείρησε το τρίποντο κάτω από τις καλύτερες προϋποθέσεις, αλλά είδε την μπάλα να χτυπάει στο σίδερο και να αστοχεί.

Αποτέλεσμα; Να δεχθεί η αρραβωνιαστικιά του απειλητικά μηνύματα μετά το Game 5 της σειράς και τον ίδιο τον Ντάνι Γκριν να λέει χαρακτηριστικά...

«Οι φίλαθλοι είναι πολύ εκδηλωτικοί. Ελπίζω να μην τα παίρνουν στα σοβαρά αυτά και να είναι το ίδιο παθιασμένοι όταν είναι να ψηφίσουν για την αδικία. Τότε θα έχουμε ελπίδες ως χώρα», ενώ όπως είπε επίσης «εγώ είμαι ο εύκολος στόχος».

Danny Green says his fiance has received death threats in the aftermath of Green's missed three in the closing seconds of Game 5. Get a grip, Lakers fans.

Danny Green on the fans who've made death threats against him & his fiancé after his missed shot: "I hope they're that passionate about voting, or injustice for these people who deserve justice - we'll get some better change in the country." Green calls himself "an easy target." pic.twitter.com/F68MgZnpNx

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) October 11, 2020