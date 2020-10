ΝΒΑ: Παραμένει αμφίβολος ο Ντράγκιτς για το Game 5 (pic)

Ο Σλοβένος γκαρντ τραυματίστηκε στο Game 1 της σειράς με τους Καλιφορνέζους που πλέον βρίσκονται μια νίκη μακριά από το 17ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους, ισοφαρίζοντας την επίδοση των Σέλτικς.

Μάλιστα εξάντλησε τις πιθανότητες να αγωνιστεί όμως δεν τα κατάφερε κι εν συνεχεία βούρκωσε στον πάγκο των Χιτ στην πιο «δυνατή» στιγμή του Game 4.

Πάντως ο Έρικ Σποέλστρα εξήγησε πως η συμμετοχή του παραμένει αμφίβολη.

Erik Spoelstra says Goran Dragic (foot) is still doubtful for Game 5 Friday night.

— Nick Friedell (@NickFriedell) October 8, 2020