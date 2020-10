ΝΒΑ: Βούρκωσε στον πάγκο ο Ντράγκιτς! (vid)

Ο Σλοβένος γκαρντ δεν κατάφερε να ενισχύσει τους Χιτ στο Game 4 των ΝΒΑ Finals με τους Λέικερς που επικράτησαν με 102-96 και πλέον βρίσκονται μια νίκη μακριά από το 17ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους, ισοφαρίζοντας την επίδοση των Σέλτικς.

Ο Ντράγκιτς εξάντλησε τις πιθανότητες να αγωνιστεί όμως δεν τα κατάφερε κι εν συνεχεία βούρκωσε στον πάγκο των Χιτ στην πιο «δυνατή» στιγμή του Game 4.

Goran Dragic was trying to move a bit on defense and didn’t particularly look good. Sitting down on bench checking out the support on his foot. pic.twitter.com/AoCrnqQiSD

— Will Manso (@WillManso) October 6, 2020