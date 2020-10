Οι Ρόκετς ενδέχεται να βρουν λύση εκ των έσω για τη θέση του προπονητή

Η ομάδα του Χιούστον αναζητά ακόμα τον αντικαταστάτη του Μάικ Ντ' Αντόνι και εξετάζει πολλά ονόματα.

Τις τελευταίες ώρες, όμως, σκέφτεται να στραφεί και στα «ενδότερα» της ομάδας, για τον διάδοχο.

Ο λόγος για τον πρώην παίκτη του Χιούστον - αλλά και άλλων ομάδων - και προπονητή, Τζον Λούκας.

Ο 66χρονος πρώην γκαρντ είναι υπεύθυνος από το 2016 για την ανάπτυξη των παικτών στους Ρόκετς. Η δυνατή σχέση που έχει αναπτύξει κιόλας με τους Τζέιμς Χάρντεν και Ράσελ Ουέστμπρουκ τον κάνει να μοιάζει φαβορί.

Ο Τζον Λούκας Β' έχει καθίσει παλαιότερα στον πάγκο των Σπερς, των Σίξερς, των Καβαλίερς, ενώ υπήρξε και βοηθός σε Νάγκετς και Κλίπερς.

