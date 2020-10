ΝΒΑ: Ο Κούζμα απάντησε σε όσους λένε πως δεν αξίζει δαχτυλίδι! (pics)

Οι ΝΒΑ Finals είναι σε εξέλιξη, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς παραμένει καθησυχαστικός παρά την ήττα από τους Χιτ στο Game 3 έπειτα από την ασύλληπτη εμφάνιση του Τζίμι Μπάτλερ ενώ κάποιος φαν των Λέικερς μαζεύει υπογραφές στο Twitter ώστε ο Κάιλ Κούζμα να μην πάρει δαχτυλίδι!

Ενδεχομένως ο συγκεκριμένος φίλαθλος των Λέικερς να θεωρεί ότι ο Κούζμα δεν δίνει το 100% στο παρκέ και προχώρησε σε αυτή την κίνηση ως τρολάρισμα στον φόργουορντ των «Λιμνανθρώπων».

Ο Κούζμα πάντως έδωσε την απάντησή του: «Δεν δίνω δεκάρα! Δεν με ενδιαφέρει! Το Twitter είναι για αστεία...».

“I don’t give a fuck. I don’t care. Twitter is for jokes,” Lakers forward Kyle Kuzma when oddly asked about social media haters.

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) October 5, 2020