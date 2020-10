Οι Ουόριορς δεν αγωνίστηκαν στην «φούσκα» κάτι που σημαίνει πως έχουν έξι μήνες τουλάχιστον χωρίς αγωνιστική δράση.

Η ομάδα του Στιβ Κερ κάνει προπονήσεις, προσπαθεί όμως και να διασκεδάσει.

Οι άνθρωποι της ομάδας συνέδεσαν το NBA2K στο cube που υπάρχει στην οροφή του «Chase Center» κι οι παίκτες... ξεσάλωσαν.

Can you think of a better way to play?@NBA2K || @PlayStation pic.twitter.com/FOOW83gBe6

— Golden State Warriors (@warriors) October 3, 2020