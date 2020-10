Λέικερς-Χιτ: Ομπάμα, Σακίλ, Τζαμπάρ στους Virtual φιλάθλους (vid)

Η αλήθεια είναι πως ο Μπάρακ Ομπάμα δεν έχει κρύψει ποτέ του πως αγαπάει το μπάσκετ. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ θα ήθελε να βρίσκεται στο ξεκίνημα των φετινών τελικών του NBA, αλλά ο κορονοϊός δεν του το επέτρεψε. Έτσι και αυτός όπως και πολλά αστέρα του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, παρακολουθούν ως virtual φίλαθλοι τον αγώνα των Λέικερς με τους Χιτ. Δίπλα στον Ομπάμα ήταν ο Σακίλ Ο'Νιλ ενώ στους Virtual φιλάθλους είναι ο Νοβίτσκι, ο Τζαμπάρ και πολλά ακόμα αστέρια του NBA.

.@BarackObama, @SHAQ and other stars are tuning in for the #NBAFinals as virtual fans pic.twitter.com/P5NOMHdioH

— NBA TV (@NBATV) October 1, 2020