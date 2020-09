Χιτ: Πήραν άνθρακες και έφτιαξαν θησαυρoύς... (pic)

Τα εμπόδια φέτος ήταν πάρα πολλά για όλες τις ομάδες, στον αθλητισμό γενικότερα, αλλά το ΝΒΑ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά απ' όλους κατάφερε να να συνεχίσει, δίχως απώλειες. Η δράση επέστρεψε κανονικά και πλέον έχουμε το μεγάλο ζευγάρι των Τελικών του ΝΒΑ. Οι Χιτ πρόκειται να αντιμετωπίσουν τους Λέικερς και ένας από τους δυο τους θα είναι ο φετινός πρωταθλητής.

Και αν για κάποιους οι φετινοί Λέικερς ήταν φαβορί από την αρχή, βγαίνοντας πρώτοι και στην Δύση, δεν ισχύει το ίδιο και για τους Χιτ. Το Μαϊάμι δημιούργησε μια ομάδα, με πάρα πολλούς ενδοιασμούς από πολύ κόσμο, αλλά στο τέλος έκλεισε όλα τα στόματα. Αρχικά, έριξε το βάρος στον ηγέτη της, με τον Μπάτλερ να «κολλάει» τέλεια στο Μαϊάμι και γύρω του είχε μόνο ελπιδοφόρους παίκτες.

Το σύνολο αυτό δούλεψε τέλεια και μπορεί να πήρε την 5η θέση στην κανονική διάρκεια, έδειξε ότι έχει το κάτι παραπάνω. Πρώτα πέταξε εκτός τους Μπακς και έπειτα τους Σέλτικς αφήνοντας τα φαβορί της περιφέρειας να ψάχνουν τι δεν πήγε καλά. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το επίτευγμα με τον τρόπο που ήρθε. Οι επιλογές δεν ήταν κορυφαίες, αλλά με την σωστή διαχείριση, όλοι οι παίκτες των Χιτ αποδείχτηκαν θησαυρός.

Οι Χιτ κατάφεραν και μάζεψαν τα κομμάτια που τους έλειπαν και έφτιαξαν μια ομάδα στα μέτρα τους η οποία έχει προορισμό τον μεγαλείο. Για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται ότι η σωστή διαχείριση και η πίστη μπορεί να κάνει... θαύματα. Οι Χιτ είναι το πιο σπουδαίο παράδειγμα. Κατάφεραν και πήραν επιλογές που έμοιαζαν με... άνθρακα και έχουν φτιάξει ένα σύνολο, που ζηλεύει όλο το ΝΒΑ. Ο Μπάτλερ πέρασε πάρα πολλά για να φτάσει σε αυτή την θέση, ο Ντράγκιτς έχει γίνει το πρόσωπο των τελικών, ο Αντεμπάγιο είναι υπερπολύτιμος, ο Χίροου είναι ένας ρούκι που δεν μοιάζει με άλλους και γενικά το σύνολο είναι εντυπωσιακό.

Μπορεί να είχαν ποντάρει τα λεφτά τους σε Μπακς αρχικά και στους Σέλτικς έπειτα, αλλά το σύνολο του Σποέλστρα, ήταν πανέτοιμο να κυριαρχήσει. Όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ο Μπάτλερ είναι αρκετά έμπειρος για να πει και στους υπόλοιπους τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Άλλωστε το παραδέχτηκε και στην συνέντευξη Τύπου. Για να νικήσει κάποιος πρέπει να περάσει το τεστ του ΛεΜπρον Τζέιμς. Πρέπει να νικήσει ομάδα του και αυτό πρέπει να κάνουν και οι Χιτ τώρα. Η πρόκληση είναι τεράστια, οι Λέικερς έχουν πολλά να αποδείξουν και ο σκοπός τους έχει το ονοματεπώνυμο του Κόμπι Μπράιαντ πάνω, αλλά και οι Χιτ δεν έφτασαν μέχρι εδώ για να παραιτηθούν. Έχουν δείξει τι είναι ικανοί να κάνουν και αν κάποιος τους υποτιμήσει θα έχει πρόβλημα, ακόμα και αν αυτός είναι ο ίδιος ο «Βασιλιάς».

Boston’s players were always meant to be elite.

Miami’s were not.

Herro – 13th pick

Bam – 14th

Crowder – 34th

Jimmy – 30th

Dragic – 45th

Robinson – Undrafted

Tatum – 3rd pick

Brown – 3rd

Kanter – 3rd

Smart – 6th

Kemba – 9th

Hayward – 9th pic.twitter.com/RqmgXOvlMs

