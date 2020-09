Οι Χιτ με τον Μπάτλερ είναι στους Τελικούς και στο twitter υπάρχει μόνο αποθέωση (pics)

Και είναι γεγονός, μετά από πάρα πολλές δυσκολίες το ΝΒΑ έχει τους δύο φιναλίστ των φετινών Τελικών. Οι Λέικερς το έκαναν χθες και πλέον ξέρουν ότι αντίπαλος τους θα είναι οι Χιτ.

Το Μαϊάμι ξεκίνησε με χαμηλές προσδοκίες, αλλά στην πορεία όλα άλλαξαν. Ο Μπάτλερ δίνει την... τρέλα που άπαντες χρειαζόντουσαν, ο Ντράγκιτς έκανε τα playoffs της ζωής του και το υπόλοιπο νεανικό σύνολο έχει κάνει τα... μαγικά του.

Οι αντιδράσεις είναι πολλές και επικρατεί η χαρά και η υπερηφάνεια, κυρίως για τον Μπάτλερ, που πάλεψε πάρα πολύ για να φτάσει μέχρι αυτό το σημείο. Πρώτος και καλύτερος πανηγυρίζει ο Ουέιντ και παρέα έχει πολλές προσωπικότητες που χαίρονται με την χαρά των πρωταθλητών της Ανατολής.

