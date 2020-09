Μπάτλερ: «Το τεστ για το πρωτάθλημα είναι ο ΛεΜπρον» (vids)

Ο Τζίμι Μπάτλερ έχει ένα συγκεκριμένο πράγμα στο μυαλό του για το τι χρειάζεται για να είσαι πρωταθλητής και αυτό είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό. Σύμφωνα με τον ηγέτη των Χιτ πρέπει να νικήσεις την ομάδα που οδηγεί ο ΛεΜπρον και αυτό είναι γνωστό χρόνια τώρα.

«Είναι έτσι εδώ και πολύ καιρό. Αν θες να κερδίσεις πρέπει να ξεπεράσεις το εμπόδιο της ομάδας του ΛεΜπρον. Δίνεις το ίδιο τεστ μέχρι να το περάσεις. Αυτό το τεστ είναι ο ΛεΜπρον. Δεν μπορείς να επικεντρωθείς σε εκείνον, γιατί έχει μερικούς πολύ καλούς παίκτες γύρω του, αλλά πρέπει να δίνεις συνέχεις το ίδιο και το ίδιο τεστ, κόντρα στον ΛεΜπρον».

Ενώ, για τους Τελικούς ο Μπάτλερ σχολίασε:

«Πρέπει να είμαστε κοντά στο τέλειο για να νικήσουμε τους Λέικερς. Μπορούμε να το κάνουμε. Δεν ανησυχούμε για το ότι τερματίσαμε 5οι και οι άλλοι 1οι».

“If you want to win, you are going to have to go through a LeBron James led team.”

Heat’s Jimmy Butler on NBA Finals: “It’s going to have to be d—- near perfect to beat the Lakers. We’re capable of it. We’re not worried about no 5 seed or no 1 seed.” pic.twitter.com/ERu6Ig6dmd

