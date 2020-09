Ο Κλέι Τόμπσον επέστρεψε στο παρκέ μετά από 470 ημέρες! (vid)

Ο άσος των Ουόριορς έκανε τους φίλους της ομάδας του, αλλά και του μπάσκετ γενικότερα πολύ χαρούμενους, αφού πάτησε παρκέ ξανά μετά από παραπάνω από έναν χρόνο.

Ο Τόμπσον είχε πάθει ρήξη χιαστού στο Game 6 των Τελικών του 2019 και από τότε ξεκίνησε την αποθεραπεία του. Με όλα όσα έγιναν πήρε τον χρόνο του και δεν βιάστηκε και πλέον είναι πανέτοιμος, αφού μπήκε στις ομαδικές προπονήσεις.

Ο Κλέι έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα, μετά από 470 ημέρες και έχει παραπάνω από 3 μήνες, με τα νέα δεδομένα στο ΝΒΑ, να βρει τον ρυθμό του και να επιστρέψει πανέτοιμος στην νέα σεζόν.

Klay's first team practice since tearing his ACL in Game 6 of the 2019 Finals. 470 days.

Welcome back, @KlayThompson.

(via @warriors) pic.twitter.com/Pon8pPYoRG

— SportsCenter (@SportsCenter) September 26, 2020