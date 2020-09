Οι Λέικερς έχουν το απίθανο 52-0 όταν μπαίνουν στην 4η περίοδο με προβάδισμα (pic)

Οι Λέικερς είναι μια ανάσα από την πρόκριση τους στου Τελικούς του ΝΒΑ και μαζί με αυτό μπορούν να πανηγυρίζουν και για ένα ακόμα απίθανο στατιστικό. Έχουν 52-0 αυτή την σεζόν, όταν καταφέρνουν μέχρι και την τρίτη περίοδο να έχουν το προβάδισμα.

Αυτό είναι το καλύτερο ρεκόρ που έχει μετρηθεί ποτέ και δείχνει πόσο αποφασισμένοι είναι να μην χάσουν κάτι που έχουν «χτίσει», μέσα στο παρκέ.

The Lakers are 52-0 this season when leading going into the 4th quarter

That's the best record ever in the shot clock era. (via @EliasSports) pic.twitter.com/8COd3oYRhj

