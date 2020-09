Χίροου: «Θέλω να το κάνω για τον Μπάτλερ» (pic & vid)

Ο νεαρός ρούκι των Χιτ έκανε μια ιστορική εμφάνιση κόντρα στους Σέλτικς και η ομάδα του έκανε το 3-1 στην σειρά. Ο Χίροου μίλησε, μετά το τέλος του παιχνιδιού και σχολίασε πως θέλει η ομάδα του να βρεθεί στους Τελικούς κυρίως για τον Τζίμι Μπάτλερ. Μπορεί ο ηγέτης του Μαϊάμι πολλές φορές να παρεξηγείται, αλλά στους Χιτ έχει ταιριάξει τέλεια και έχει βοηθήσει αυτό το σύνολο να φτάσει μέχρι εδώ.

«Θέλω τα πάντα. Περισσότερο θέλω να το κάνω για τον Τζίμι... Δεν έχει πάει σε Τελικούς. Θέλω να το κάνω για εκείνον. Είναι ένας σπουδαίος μεγάλος αδελφός για εμένα».

Tyler Herro wants to do it for Jimmy pic.twitter.com/iwHd9sFi5b

— ESPN (@espn) September 24, 2020