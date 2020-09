Παπανικολάου: «Μπράβο Γιαννάρα» (pic)

Το 2015 το Rising Stars παιχνίδι είχε δύο Ελληνες.

Ο Κώστας Παπανικολάου θυμήθηκε μία κοινή φωτογραφία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με αφορμή τα συγχαρητήρια που του έδωσε για το βραβείο του MVP.Συγχαρητήρια Γιαννάρα. Είμαι περήφανος για σένα» ανέφερε ο φόργουορντ του Ολυμπιακού.

Congratulations Giannara! Proud of you once again!#KiaMVP @Giannis_An34 pic.twitter.com/SYjoXkxGQA

— Kostas Papanikolaou (@K_pap16) September 18, 2020