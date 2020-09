Μάρεϊ για Λέικερς: « Πρέπει να ανησυχούν για μας» (vid)

Ιστορία έγραψε ο Τζαμάλ Μάρεϊ στο Game 7 των Νάγκετς με τους Κλίπερς, οδηγώντας την ομάδα του στους τελικούς Δύσης.

Πλέον ο Καναδός γκαρντ ετοιμάζεται για τους Λέικερς και μάλιστα έστειλε μήνυμα προς τους λιμνάνθρωπους.

«Πρέπει να ανησυχούν για μας» είπε, ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς πρόσθεσε: «Δεν σκεφτόμασταν αυτούς. Ήταν μια μεγάλη νύχτα για μας. Θέλαμε να βγούμε στο παρκέ και να παλέψουμε, να διασκεδάσουμε. Ήταν απλό για μας», ανέφερε.

Put some respect on their name pic.twitter.com/2t6QRaJCiG

