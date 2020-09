Οι Κλίπερς έχουν 0-8 όταν «κυνηγούν» μια θέση στους Τελικούς της περιφέρειας (pic)

Απίστευτο και όμως αληθινό το αρνητικό ρεκόρ που έχουν οι Κλίπερς. Η ομάδα του Λος Άντζελες δεν κατάφερε να προκριθεί για ακόμα μια φορά σε τελικούς της Περιφέρειας και πλέον έχει ένα απελπιστικό 0-8 στις προσπάθειες. Η έλευση του Πολ Τζορτζ και του Καουάι Λέοναρντ, το καλοκαίρι, αύξησε τις προσδοκίες, αλλά για ακόμα μια φορά έδειξαν ότι δεν μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Οι δύο σταρ της ομάδας μπλόκαραν, οι υπόλοιποι δεν βοήθησαν και οι Νάγκετς είναι στους Τελικούς της Δύσης, για να αντιμετωπίσουν τους Λέικερς. Αυτή η αποτυχία έρχεται να κάνει ακόμα χειρότερο το αρνητικό ρεκόρ των Κλίπερς οι οποίοι δεν έχουν πάει σε τελικό 49 χρόνια και αυτά είναι μακράν τα περισσότερα από κάθε ομάδα στην ιστορία του αθλητισμού.

The Clippers are now 0-8 all-time when they have a chance to clinch a conference finals berth.

It's the longest streak in NBA postseason history, per @EliasSports. pic.twitter.com/dMd9lK3W5L

