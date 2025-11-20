Tα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο Gazzetta
Δείτε όλα τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο Gazzetta.
Οι αποψινοί αγώνες
Καβς - Ρόκετς 104-114
Πέισερς-Χόρνετς 127-118
Σίξερς-Ράπτορς 112-121
Χιτ-Γουόριορς 110-96
Τίμπεργουλβς-Γουίζαρντς 120-109
Πέλικανς-Νάγκετς 118-125
Θάντερ-Κινγκς 113-99
Μάβερικς-Νικς 111-113
Μπλέιζερς-Μπουλς 121-122
