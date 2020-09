Μάτζικ: «Το κόψιμο του Αντεμπάγιο είνα η καλύτερη άμυνα που έχω δει σε playoff» (vid&pic)

Την φάση της καριέρας του έκανε στον πρώτο τελικό κόντρα στους Σέλτικς ο Μπαμ Αντεμπάγιο. Ο σέντερ των Χιτ σταμάτησε εντυπωσιακά τον Τζέισον Τέιτουμ δίνοντας την μεγάλη νίκη στην ομάδα του. Μια τάπα που έχει προκαλέσει τον θαυμασμό όλων των φίλων του αθλήματος, με τον τεράστιο Μάτζικ Τζόνσον να τον αποθεώνει ακόμα περισσότερο. Συγκεκριμένα ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του NBA ανέφερε μέσω του twitter πως το κόψιμο του Αντεμπάγιο ήταν η καλύτερη άμυνα που έχει δει σε αγώνα των playoffs.

Bam Adebayo’s block on Jayson Tatum’s dunk attempt was the best defensive play I’ve seen ever in the playoffs!!!!

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) September 16, 2020