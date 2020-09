Παραλίγο να ανάψουν τα αίματα στο Game 5 των Λέικερς με τους Ρόκετς, σε ένα ματς που οι ΛεΜπρόν και Ντέιβις έγραψαν ιστορία.

Ο Όστιν Ρίβερς πέταξε τη μπάλα στο κεφάλι του Βασιλιά, ο οποίος γύρισε και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του, ωστόσο ο παίκτη των Ρόκετς ζήτησε γρήγορα συγγνώμη.

Δείτε τη φάση

