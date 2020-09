Πόρτερ Τζ.: Απολογήθηκε μετά την σκληρή κριτική που δέχτηκε (pic)

Ο νεαρός άσος των Νάγκετς σχολίασε μετά το προηγούμενο παιχνίδι ότι η ομάδα του παίζει μόνο με τους Γιόκιτς και Μάρεϊ και θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη πολυφωνία στην επίθεση. Μπορεί οι δηλώσεις αυτές να κρίθηκαν αυστηρά, ακόμα και ο Λίλαρντ σχολίασε, αλλά ένα δίκιο το είχε αφού σε ολόκληρο το τέταρτο δωδεκάλεπτο που βρέθηκε στο παρκέ, δεν ακούμπησε μπάλα.

Όλα αυτά πάντως ανήκουν στο παρελθόν, αφού ο Πόρτερ Τζ. απολογήθηκε για τα όσα είπε. «Προσπάθησα να μπλοκάρω την κριτική. Υποστηρίζω τα όσα λέω. Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να δείξω έλλειψη σεβασμού ή κάτι τέτοιο. Οι προπονητές και οι συμπαίκτες μου όλοι το ξέρουν αυτό. Μιλήσαμε ως ομάδα. Όλοι ήμασταν στην ίδια σελίδα σήμερα. Αλλά ο Λίλαρντ και όλοι αυτοί, τους σέβομαι όλους, ειδικά σούπερ σταρ της λίγκας που μιλάνε σε νεαρούς όπως εγώ. Θες να ακούσεις. Δεν θες να έχεις εγωισμό και να λες ότι είσαι πάντα σωστός. Άκουσα τι είπαν. Όλοι έχουν την άποψη τους, αλλά τ΄ αφήσαμε στην άκρη και όλοι βγήκαμε με την ίδια νοοτροπία σήμερα».

Michael Porter Jr. said he didn’t mean to disrespect his teammates or coaches by saying they needed to involve more players after Game 4. He also mentioned he saw Dame Lillard’s constructive feedback: “I respect all those guys. You want to listen. You don’t want to have an ego.”

