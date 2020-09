Κούζμα προς δημοσιογράφους: «Κάνατε λάθος στον αμυντικό της σεζόν, προσέξτε ποιον θα βγάλετε MVP» (pic)

Παίζουν στην ίδια ομάδα και δεν γίνεται να μην τους στηρίξει ο Κάιλ Κούζμα.

Ο φόργουορντ των Λέικερς την... είπε κατά κάποιο τρόπο στους δημοσιογράφους για το γεγονός πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε αμυντικός της σεζόν και όχι ο Άντονι Ντέιβις.

Μάλιστα ο ίδιος περιμένει να δοθεί το βραβείο του MVP στον ΛεΜπρόν Τζέιμς και όχι στον Greek Freak.

«Δημοσιογράφοι θα σας πω αυτό. Μην τα κάνετε μαντάρα με τον MVP όπως έγινε και με τον αμυντικό της σεζόν. Θα έχουμε θέματα», ανέφερε.

.@kylekuzma with a message for the media on the MVP awardpic.twitter.com/DDxvPzKe4I

— SportsCenter (@SportsCenter) September 9, 2020