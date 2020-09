Αντετοκούνμπο: Δοκιμάζει τον αστράγαλο του πριν από τον «τελικό» με το Μαϊάμι! (vid)

Οι Μπακς παίζουν τη... ζωή τους στην αποψινή αναμέτρηση με τους Χιτ (9/1, 1:30, COSMOTE SPORT 4) και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε στο γήπεδο με «μπότα».

Όπως αναφέρουν Αμερικανοί ρεπόρτερ, ο Greek Freak έκανε στατικό ποδήλατο δίπλα από τον πάγκο των Μπακς σχεδόν δυο ώρες πριν από το τζάμπολ, εν συνεχεία πήγε στο παρκέ με την μπάλα στα χέρια και δοκίμασε τον αστράγαλο του με μέλη του προπονητικού - ιατρικού τιμ του Μιλγουόκι.

Θυμίζουμε πως σε περίπτωση ήττας, τα «Ελάφια» μένουν εκτός τελικών στην Ανατολή.

Bucks star Giannis Antetokounmpo was riding a stationary bike in the corner near the team's bench. He's now testing ankle with members of medical/training staff watching.

