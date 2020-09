Ρίβερς: «Ο Γιόκιτς έχει τις κινήσεις του Χακίμ και την εξυπνάδα του ΜακΧέιλ»! (vid)

Ο Σέρβος σέντερ των Νάγκετς μέτρησε 23.6 πόντους και 11 ριμπάουντ στα πρώτα τρία ματς της ημιτελικής σειράς της Δύσης με τους Κλίπερς.

Από την πλευρά του, ο Ντοκ Ρίβερς αποθέωσε τον Γιόκιτς:

«Έχει το footwork και τις κινήσεις του Χακίμ Ολάζουον. Έχει την εξυπνάδα του Κέβιν ΜακΧέιλ! Είναι ο καλύτερος πασέρ ψηλός που έχω δει στη ζωή μου. Είναι πολύ καλός».

Doc Rivers on Nikola Jokic - “He’s got all the footwork and moves of an Hakeem Olajuwon. The lanky, goofy, intelligence of a Kevin McHale. Shoot, he's the best passing big that I've seen, I think, ever… He's very good, and he's very frustrating to watch on film.”#Clippers pic.twitter.com/IMSMoMtdyV

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) September 8, 2020