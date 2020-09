Ράπτορς: Αμφίβολος ο Ιμπάκα για το Game 6 με Σέλτικς (pic)

Προβλήματα για τους Ράπτορς πριν το Game 6 (10/9, 01:30, Cosmote Sport 4 HD) με τους Σέλτικς.

Ο Σερζ Ιμπάκα γύρισε τον αστράγαλο του στο 5o ματς, φορά προστατευτική μπότα και θα περιμένει να δει σε τι κατάσταση θα βρίσκεται μέχρι το τζάμπολ του Game 6.

Οι Κέλτες προηγούνται με 3-2 και ψάχνουν μια νίκη ακόμα για να περάσουν στον επόμενο γύρο.

.@sergeibaka says he twisted his ankle in game 5 and is going to see how he feels tomorrow morning to determine his availability for game 6. pic.twitter.com/uJb5pMvbgD

— Cassidy Hubbarth (@CassidyHubbarth) September 8, 2020