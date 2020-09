Σέλτικς: Έχουν ρεκόρ 15-0 όταν ο Μπράουν βάζει 25+ πόντους (pic)

Μια... ανάσα από τους τελικούς Ανατολής βρίσκονται οι Σέλτικς, οι οποίοι έχουν την Αγία Τριάδα των Τέιτουμ-Μπράουν-Κέμπα, ενώ ο Τζέιλεν έκανε και το απίθανο πόστερ πάνω στον Ανουνόμπι.

Οι Κέλτες βρίσκονται με 3-2 μπροστά στη σειρά, σε ένα ματς που ο Μπράουν είχε 27 πόντους.

Με αυτόν τον τρόπο η Βοστώνη έχει ρεκόρ 15-0 φέτος, όταν ο Τζέιλεν σκοράρει 25+ πόντους. Είναι και το καλύτερο ποσοστό νικών τη σεζόν που διανύουμε.

The Celtics now improve to 15-0 this season when Jaylen Brown scores 25 points. That is the best win percentage of any player in the NBA this season. pic.twitter.com/HPwVr2hgxP

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 8, 2020