Λέοναρντ: Το «F@ck You Block» είναι γεγονός και έχει τρελάνει το ίντερνετ! (pics)

Άλλες φορές είναι το αποτέλεσμα, άλλες μια ασίστ, άλλες ένα κάρφωμα, αυτή την φορά έχουμε το τρομερό κόψιμο του Καουάι Λέοναρντ. Όχι δεν είναι ότι πήδηξε ψηλά, ή έκοψε με δύναμη, είναι ότι το έκανε με μόλις ένα δάχτυλο και για την ακρίβεια με το μεσαίο δάχτυλο. Ο Μάρεϊ προσπάθησε να πάει για το κάρφωμα και βρήκε μπροστά του τον Λέοναρντ που απλά τέντωσε το δάχτυλο του και τελικά κατάφερε να τον κόψει, με μόλις ένα δάχτυλο.

Ο Καουάι, που είναι γνωστό ότι έχει τεράστια παλάμη, άπλωσε όλο το κορμί του και έκανε μια τάπα που έχει τρελάνει το διαδίκτυο που ήδη της έδωσε όνομα. Έχουμε πλέον το «F@ck You Block», το οποίο γίνεται με το μεσαίο δάχτυλο και μάλλον θα το δούμε σε λίγες, ελάχιστες περιπτώσεις. Άλλωστε δεν είναι πολλοί εκείνοι που θα μπορέσουν να κάνουν κάτι τέτοιο.

Ο Λέοναρντ πάντως το κατάφερε και όπως είναι λογικό το διαδίκτυο έχει... τρελαθεί και οι περισσότερες αναρτήσεις έχουν να κάνουν με αυτό.

Kawhi Leonard blocking the shot at the Clippers and the Nuggets game. pic.twitter.com/LrCoiM00Ma — Who Is It This Time (@WhoIsItThisTime) September 8, 2020

Kawhi Leonard on that block: pic.twitter.com/110OvkrWtv — sreekar (@sreekyshooter) September 8, 2020

No one: Kawhi Leonard on defense: pic.twitter.com/ynLcRmA8RB — THIS LEAGUE (@thisleague) September 8, 2020

Stone Cold would approve of Kawhi's block pic.twitter.com/UGMSjnFCmK — SportsCenter (@SportsCenter) September 8, 2020

Kawhi Leonard, when someone tries to dunk on him pic.twitter.com/6iXUbozWLA — NOTSportsCenter (@NOTSportsCenter) September 8, 2020

Kawhi Leonard just created the ‘Fuck You Block’ by only using his middle finger. pic.twitter.com/BwGIcbikG5 — cartichoke (@cartermacg) September 8, 2020

Διαβάστε ακόμα: